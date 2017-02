Ford Fiesta landet in Baumgruppe – Fahrer flüchtig

Veröffentlicht am 6. Februar 2017 von wwa

WEITEFELD – Verkehrsunfall auf der K 112 – Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen versehen – Am Sonntagmittag, 05. Februar, kurz vor 14:00 Uhr, wurde bei der Polizei Betzdorf ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 112 zwischen Weitefeld und Niederdreisbach gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden einen weinroten Ford Fiesta an der Unfallstelle vor, an dem die gestohlenen Kennzeichen WW-VK 800 angebracht waren. Die Benutzer des Fahrzeuges hatten sich von der Unfallstelle entfernt. Nach der Spurenlage war der Ford Fiesta von Weitefeld kommend in Richtung Niederdreisbach unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve kam der bislang unbekannte Fahrer mit dem Fahrzeug, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Baumgruppe. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Eigentumsverhältnisse an dem nicht zugelassenen Ford sind noch unklar. Aufgrund verschiedener Hinweise, besteht der Verdacht, dass der Wagen zuvor in Elkenroth unterwegs war. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei Betzdorf zu wenden.