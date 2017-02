Kornnatter von Polizei festgesetzt

Veröffentlicht am 6. Februar 2017 von wwa

NEUSTADT – Polizei fängt Schlange – Am Freitag, 03. Februar, um 16:00 Uhr wurde die Polizei Neustadt auf besondere Weise gefordert. Ein Zeuge teilte mit, dass auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 39 eine größere Schlange ihr Unwesen treibe. Vor Ort staunten die Beamten nicht schlecht, als sie eine circa 150 Zentimeter lange gelb-rote Kornnatter vorfanden. Obwohl sie sich einer Gefangennahme „laut fauchend“ entgegenstellte, packte ein Beamter das ungiftige Tier und setzte es in einem Karton fest. Vermutlich wurde die Schlange ausgesetzt. Sie fand im Reptilium Landau, wohin sie die Beamten brachten, ein neues Zuhause. Hinweise zum Besitzer des Tieres nimmt die Polizei Neustadt unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.