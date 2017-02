Möhnenkarneval im Rotter waldpavillon

Veröffentlicht am 5. Februar 2017 von wwa

ROTT – Rotter Möhnen veranstalten dreistündige Möhnensitzung – Der kleine Waldpavillon am Rande der Ortschaft Rott geriet am Wochenende wieder an die Grenzen seiner Aufnahmemöglichkeit. Die Rotter Möhnen hatten wieder zum „Möhnenkaffee“ eingeladen und sahen sich einer begeisterten Möhnenschar gegenüber. Ausverkauft war die Veranstaltung sehr schnell und lange vor dem offiziellen Termin waren die Plätze im Rund des Waldpavillon besetzt. Fast pünktlich zogen die Möhnen in ihren „Majakostümen“ unter dem Beifall der Gäste auf und begrüßten ihr weibliches Publikum aus der näheren und ferneren Umgebung mit dem Lied „Go West“. Obermöhne Monika Krämer begrüßte die Möhnenschar und lud zum Kaffeetrinken ein. Mit 16 Programmpunkten wurde phantastische karnevalistische Unterhaltung geboten. Durch das Programm führte die schneidige „Resi“, alias Hartmut Krämer, mit Witz und Humor und verteilte an die Akteure den Rotter Möhnenorden. For die musikalische Unterhaltung sorgt einmal mehr Christoph Diels. Das Programm eröffnete tänzerisch das Tanzpaar aus Ingelbach Philipp Krämer und Denise Schneider. Die Rotter Möhnen folgten mit einem rasanten Rollatortanz, leiteten über zum recht lockeren Hotelbesuch, vorgetragen von Elke Überlacker, Elvira Mund und Annegret Spies. Im Winterschlussverkauf trieb Monika Krämer als Käuferin die Ladenbesitzerin Simone Fischer zum Wahnsinn. Das Rabattroulette kostete die Ladenbesitzerin noch Bares. Anita Seifen stellte sich in die Bütt und brachte die Lachmuskeln in Wallung. Die Oberlahrer Kindertanzgruppe „Hobbebötzjer“ boten zwei ihrer Tänze, die Oberlahrer Tanzjugend schloss sich zum Ende der Veranstaltung den tänzerischen Darbietungen an. Den tänzerischen Abschluss brachte unter tosendem Beifall der holden Weiblichkeit das Willrother Männerballett mit seinem Piratentanz. Zuvor versuchte noch die Maklerin Monika eine Bruchbude an den Käufer zu bringen. Annegret zwängte sich unter Beifall in einen „Körperformer“. Zwei Schwiegermütter treffen bei der Hochzeit der kinder aufeinander. Gespielt von Anita seifen, Annegret Spies, Elvira Mund, Monika Krämer und Simone Fischer. Mit einen vorgetäuschten Unwissen wurde ein Computer erschlichen und schließlich erlebte die Möhnenschar noch ein Nuttenpraktikum bei dem der Freier die Geschichte durch „blaue“ Augen sah. Turbulent wurde es noch einmal als die gesamte Rotter Möhnenriege als Kinder der Kindertagesstätte Spatzennest in Aktion trat. Kurz nach 19:00 Uhr öffneten sich schließlich die Türen für die Männer der Möhnen. (wwa) Fotos: Wachow