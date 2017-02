Katzwinkler Senioren besuchen Kirchener Heimatmuseum

Veröffentlicht am 7. Februar 2017 von wwa

KATZWINKEL/KIRCHEN – Guck mal da…, da ist ja…! – Katzwinkler Seniorentreff besucht Heimatmuseum Kirchen – Guck mal da…, da ist ja…, so wurde das früher gemacht…, das hatten wir auch mal, genau so eins… Ähnliche nostalgische Äußerungen waren mehrfach zu hören, beim Besuch des Heimatmuseums Kirchen seitens des Katzwinkler Seniorentreffs. In den verschiedenen Abteilungen, die die Firma Jung Jungenthal und die Friedrichshütte Wehbach präsentierten, konnte so manch einer auf den ausgestellten Bildern seine alte Wirkungsstätte wiedererkennen oder sich an ehemalige Kolleginnen oder Kollegen erinnern. Hier und da wurde auch noch eine lustige Anekdote beigesteuert. Foto: Privat