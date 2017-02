Mit Fahndungsfotos nach Räuber gesucht

Veröffentlicht am 5. Februar 2017 von wwa

KÖLN – Auf Tanzfläche beraubt – Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem derzeit noch nicht identifizierten Räuber. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch, 4. Januar, einen 19jährigen Diskobesucher auf der Tanzfläche des Lokals geschlagen und beraubt zu haben. Gegen 03:00 Uhr befand sich der 19 Jährige auf der Tanzfläche der an der Roonstraße gelegenen Diskothek. Zwischen dem jungen Bergisch Gladbacher und dem auf den Fahndungsbildern gezeigten Mann kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Sachstand, so die Polizei, schlug der noch unbekannte Täter den Tanzenden mehrfach gezielt ins Gesicht. Anschließend entwendete er dessen Geldbörse.

Der Räuber ist etwa 1,80 Meter groß, hat braune kurze Haare und befand sich in Begleitung von zwei weiteren jungen Männern. Die Begleiter sind etwa 25 Jahre alt, ebenfalls ungefähr 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Die geraubte Geldbörse wurde am 10. Januar von einem Zeugen auf dem Schulgelände des Berufskollegs in Troisdorf gefunden und an die Polizei übergeben. Der flüchtige Täter könnte daher einen Bezug nach Troisdorf haben.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer kennt den auf den Fahndungsbildern gezeigten Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Köln, Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)