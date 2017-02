„Horser Biester“ erhalten Sessionsorden

Veröffentlicht am 6. Februar 2017 von wwa

HORHAUSEN – Gruppe „Horser Biester“ mit Sessionsorden ausgezeichnet – Die Gruppe „Horser Biester“ wurde anlässlich der „Rut-Wiesse-Nacht“ im KDH von Sitzungspräsident Michael Grobler (zugleich Vorsitzender der KG Horhausen) mit dem Sessionsorden ausgezeichnet. Grobler lobt das Engagement der sympathischen Gruppe um den heimischen Karneval. Gegründet wurde die Gruppe bereits 2001. Allesamt sind sie Vollblutkarnevalistinnen die schon seit Jahren im Horser Karneval aktiv sind. Sei es als Prinzessinnen, Funken in der Vorstandsarbeit oder sonstigem.

Sie stellen sich unermüdlich, das war auch das Ziel der Gründung, in den Dienst des Karnevals. Nach Möglichkeiten sich individuell darzustellen wird immer wieder gesucht und auch gefunden. Die jährlichen Auftritte bei den Sitzungen gehören zum festen Bestandteil des Programms und die Proben dazu geben fast das ganze Jahr Anlass zum geselligen Beisammen sein. Das der Nachwuchs ebenfalls schon in die närrischen Fußstapfen der Mütter tritt zeigt das die Kids, kostümiert zu den Proben der Biester mitgenommen werden.

Die Gründungsmitglieder sind Sabine Fischer, Beate Grobler, Sabine Tiefenau, Michaela Meffert, Uschi Schmidt und Antonia Weißenfels. Zu diesem guten Grundstock gesellten sich rasch weitere Biester wie, Katja Weber, Andrea Sikora, Heike Bürger und Ramona Klein.

Im Jahr 2003 wurde der offizielle Antrag, zur Aufnahme als Gruppierung der KG, bei einer Jahreshauptversammlung gestellt und diesem einstimmig zugestimmt.

Ob als jecker Höhnerhaufen, tratschende Kaffeetanten, Vulkanettenluder, dies alles wird bei so manchem Fläschchen Prosecco, oder Ramazzotti “intensiv“ besprochen und mit viel Spaß an der Freud‘ zu bühnenreifen Auftritten ausgearbeitet.