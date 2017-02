Kostümwettbewerb zum Kinderkarneval

Veröffentlicht am 9. Februar 2017 von wwa

HORHAUSEN – Amelie und Joshua laden zum Kinderkarneval in Horhausen ein – Das Kinderprinzenpaar der KG Horhausen, Amelie und Joshua (Mohr), lädt alle Kinder mit Eltern und Großeltern zum Kinderkarneval am Sonntag, 19. Februar, ab 14:11 Uhr ins Kaplan-Dasbach-Haus ein. Es startet bereits der vierte große Kostümwettbewerb. Die schönsten selbstgebastelten Kostüme werden prämiert. Also ran an Schere, Plastiktüten, Joghurtbecher und Stoffresten, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Natürlich wird es auch wieder ein buntes Programm mit Tanzgruppen und vieles mehr geben.