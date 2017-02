Gemeinsamen Saufen folgt gemeinsame Schlägerei

Veröffentlicht am 5. Februar 2017 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Schlägerei an Tankstelle – Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Sonntagmorgen, 05. Februar, gegen 02:45 Uhr auf einem Tankstellengelände in Oberhonnefeld-Gierend. Dort hatte eine Gruppe mehrerer, zum Teil stark alkoholisierter Männer, zum Tanken angehalten. Ein Mitfahrer fiel an der Zapfsäule volltrunken aus dem Fahrzeug. Ein anderer Insasse wollte ihm aufhelfen. Daraus entwickelte sich aber eine Schlägerei bei der sich zwei Personen blutige Kopfverletzungen zuzogen. Die Verletzungen wurden ambulant behandelt und die die Gruppe musste anschließend getrennte Wege gehen.