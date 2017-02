Straftäter in Anhausen festgenommen

Veröffentlicht am 5. Februar 2017 von wwa

ANHAUSEN – Gegen Bewährungsauflagen verstoßen – Straftäter festgenommen – Weil ein 30jähriger Straftäter wiederholt gegen seine Bewährungsauflagen verstieß, hatte das Amtsgericht Neuwied Sicherungshaftbefehl gegen ihn erlassen. Mehrere Versuche, den Mann festzunehmen, scheiterten. Am Samstagabend, 04. Februar, gegen 23:30 Uhr klickten in seiner Anhausener Wohnung die Handschellen. Dort fand die Polizei auch noch Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 30jährige kam in Polizeigewahrsam und wurde am Sonntagmorgen einem Haftrichter vorgeführt. Quelle: Polizei