Veröffentlicht am 5. Februar 2017 von wwa

BUCHHOLZ – Zweijähriges Kind erleidet bei Verkehrsunfall Oberschenkelbruch – Plötzlich auftretende Eisglätte sorgte am Sonntagmorgen, 05. Februar, im Bereich der Polizeiinspektion Straßenhaus für gefährliche Straßenverhältnisse. Mehrere Autofahrer waren ins Rutschen geraten, sie kamen meist mit dem Schrecken davon. Ein 64jähriger Mann aus Buchholz hatte weniger Glück. Er war zusammen mit seiner Gattin und dem zweijährigen Enkelkind auf der L 274 zwischen Eudenbach und Buchholz unterwegs, als der Wagen in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn rutschte. Das Auto prallte gegen einen Baum. Das Kind erlitt eine Oberschenkelfraktur. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Großeltern blieben unverletzt. Der PKW erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.