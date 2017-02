Veröffentlicht am 5. Februar 2017 von wwa

BETZDORF – Verunglücktes Fahrzeug landet auf den Schienen – Aufgrund der teilweise spiegelglatten Fahrbahn im gesamten Dienstgebiet hatte die Polizei in Betzdorf am 04.02.2017, alle Hände voll zu tun. Es ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle, obwohl die Straßenmeisterei und Bauhöfe der zuständigen Verbandsgemeinden und Städte im Einsatz waren. Ein junger Autofahrer war am Samstagmorgen, 04. Februar, gegen 07:24 Uhr mit seinem Auto von Weitefeld nach Elkenroth unterwegs. Ausgangs eine langgezogenen Rechtskurve verlor er, so die Polizei, aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort blieb das Fahrzeug, nachdem es einen Leitpfosten überfahren hatte, parallel zur Fahrbahn auf den Schienen stehen. Der junge Mann zog sich Verletzungen am Rücken zu. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.