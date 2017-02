Polizei sucht schwarzen SUV, Hersteller Volvo, Typ XC90 aus den Baujahren 2004 bis 2014

Veröffentlicht am 5. Februar 2017 von wwa

FLUTERSCHEN – Verkehrsunfallflucht in Fluterschen – Am Samstagabend, 04. Februar, wurden um 18:00 Uhr, die Anwohner der Koblenzer Straße in Fluterschen von einem lauten Scheppern aufgeschreckt. Ein Geländewagen aus Richtung „Lang Guck“ kommend in Richtung Altenkirchen unterwegs, als er ungeklärter Ursache einen am Fahrbahnrand geparkten 3er BMW streifte. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der BMW knapp 20 Meter verschoben. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher in Richtung Altenkirchen. Das Fahrzeug muss an der rechten Front erheblich beschädigt sein.

An Hand der vorgefundenen Spuren stellte die Polizei fest, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen SUV, Hersteller Volvo, Typ XC90 aus den Baujahren 2004 bis 2014 handelt. Die Polizei sucht nach Zeugen! Sollte jemand so ein Fahrzeug mit einer entsprechenden Beschädigung festgestellt haben oder es in einer Werkstatt vorgeführt werden, bittet die Polizei um die Mithilfe und Information unter der Telefonnummer 02681 946-0.