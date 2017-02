Veröffentlicht am 8. Februar 2017 von wwa

GÜLLESHEIM/HORHAUSEN – Närrischer Sportlerball des SV Güllesheim im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen – Seit vielen Jahren verstehen es die Güllesheimer Fußballer gut gelaunt rheinischen Karneval mit Spaß und Frohsinn unter dem Namen „Jöleser Omend“ zu feiern. Dennoch hat sich der Vorstand für ein neues, „aufgefrischtes“ Veranstaltungskonzept entschieden. Anstelle des traditionellen „Jöleser Omend“ wird nun am Samstag, 25. Februar im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen ein närrischer Sportlerball über die Bühne rollen. Los geht es wie immer um 20:11 Uhr. Eine Cocktailbar gibt es ebenfalls und musikalisch wird die Party-Band „Non-Stop-Dancing“ den Abend gestalten. Die Funkengruppen aus Willroth, Burglahr und Horhausen werden ebenfalls die Besucher begeistern. Mit von der Partie sind wieder die „Lecker jecke Mädchen“ vom „Zippchen“ und musikalische Leckerbissen wollen auch die „Alten Herren“ mit ihrem Mitsingkonzert präsentieren. Der SV Güllesheim freut sich auf viele Gäste.

Foto: Die „Alten Herren“ sind ein fester Bestandteil des närrischen Abends des SV Güllesheim im KDH.