Veröffentlicht am 4. Februar 2017 von wwa

NEUSTADT(WIED) – Raub auf die Postfiliale in Neustadt(Wied) – Am Freitagabend, 03. Februar, gegen 18:19 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus durch einen Zeugen Kenntnis über einen Raubüberfall auf die Postfiliale in der Wiedtalstraße in Neustadt(Wied).

Als die Bedienstete ihre Filiale abschließen wollte, wurde sie von zwei, bisher unbekannten, Tätern abgepasst und in den Verkaufsraum zurückgestoßen. Einer der Täter trug einen abgedeckten Gegenstand mit beiden Händen vor dem Körper und forderte Geld. Beim Versuch, die Geschädigte in den hinteren Bereich der Filiale zu zerren, bemerkten die Täter einen Zeugen vor der Postfiliale. Daraufhin flüchteten sie ohne Beute fußläufig in Richtung „In der Au“.

Die Geschädigte blieb unverletzt. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, u. a. mit dem Polizeihubschrauber, eingeleitet. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter: männlich, Alter 20 bis 25 Jahre; mit dunklem Sweatshirt mit Kapuze bekleidet; Kapuze bis über die Nase ins Gesicht gezogen; mit dunkler Hose unbekannten Stoffes bekleidet; sprach akzentfrei Deutsch Täter: männlich, Alter 20 bis 25 Jahre; mit hellem, beigem Sweatshirt mit Kapuze bekleidet; Kapuze bis über die Nase ins Gesicht gezogen; mit dunkler Hose unbekannten Stoffes bekleidet; sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise auf die Täter, mögliche Fluchtfahrzeuge, oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de mitteilen.