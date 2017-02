Veröffentlicht am 8. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Jetzt für Ferienangebote des KiJub anmelden – Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied veranstaltet auch in diesem Jahr in den Ferien wieder neben den offenen und kostenlosen Angeboten viele Freizeiten und Workshops, die ein begrenzte Teilnehmerzahl haben. Da diese Betreuungsangebote sehr nachgefragt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.

Trickfilm Workshop mit der Trickbox (Osterferien): Vom 19. bis 21 April jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr wird der Workshop in den Räumen des Jugendtreffs Niederbieber durchgeführt. Die neun- bis 14jährigen Teilnehmer entwickeln Geschichten und setzen diese mit der Trickbox um. Verpflegung muss mitgebracht werden, Getränke gibt es vor Ort.

Walderlebnistage (Sommerferien): Spannende Entdeckungstouren in der Natur können Kinder im Alter von sieben bis 12 Jahren auf und um das Gelände der Ochsenalm in Rodenbach erleben. Vom 3. bis 5. Juli jeweils von 09:00 bis 15:00 Uhr steht unser Ökosystem mit seinen Tieren im Mittelpunkt. Partner sind dabei die Pfadfinder des VCP Feldkirchen. Mittags wird gemeinsam gegrillt. Eine Frühbetreuung ist auf Anfrage ab 07:30 Uhr möglich.

SommerKünstlerWerkstatt (Sommerferien): Vom 10. bis 12. Juli jeweils von 09:00 bis 15:00 Uhr verwandelt sich der Spieletreff Feldkirchen und sein Wiesengelände in ein Atelier im Freien. Kids von acht bis 13 Jahren entdecken berühmte Künstler und ihre Werke und fertigen in verschieden Stilen und Materialien ihre eigenen Kunstwerke an. Mittags wird gemeinsam gegrillt. Eine Frühbetreuung ist auf Anfrage ab 07:30 Uhr möglich.

Jugendaktivfreizeit Südfrankreich (Sommerferien): Zu Fuß, per Mountainbike, im Kanu und beim Canyoning können 13 bis 17 Jährige vom 10. bis 23. Juli den französischen Naturpark der Cévennen erkunden. Den Abschluss bilden Bade- und Relaxtage am Meer mit Ausflug in die Hafenstadt Sète. Die Möglichkeit der Einzelförderung besteht auf Anfrage.

Abenteuer auf der Insel (Sommerferien): Gemeinsam kochen, spielen, basteln und einen Schatz suchen steht auf dem Programm der Freizeit vom 8. bis 10. August jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr auf der Wiedinsel in Niederbieber/Segendorf. Die Kinder von sieben bis 12 Jahren werden vor Ort verpflegt und mit Getränken versorgt. Eine Frühbetreuung ist auf Anfrage ab 07:30 Uhr möglich.

Tüftler und Erfinder Werkstatt (Herbstferien): Am 4. und 5. Oktober werden im Spieletreff Feldkirchen von 10:00 bis 16:00 Uhr aus Abfallprodukten neue verrückte Dinge. Teilnehmen können Kinder von elf bis 14 Jahren, die Spaß an Technik und Upcycling haben. Mittags besteht die Möglichkeit, zu grillen.

Ausgebucht hingegen sind bereits der 3-2-1-action! Filmworkshop in den Osterferien und Spiel und Spaß am Heimbach in den Sommerferien. Weitere Informationen unter www.kijub-neuwied.de sowie Anmeldung im Kinder- und Jugendbüro, Pfarrstraße 8, 02631 802170 oder kijub@neuwied.de.