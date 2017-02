Veröffentlicht am 3. Februar 2017 von wwa

BONN – Debitkarte gestohlen – Unbekannte hoben Geld ab – Wer kennt diese Männer? – Bislang unbekannte Männer sind verdächtig, die am 29. September 2016 aus Geschäftsräumen auf der Maximilianstraße in Bonn entwendete Debitkarte des Geschädigten zwischen Mittwoch, 30. September und Sonntag, 04. Oktober 2016 mehrfach missbräuchlich verwendet zu haben. Es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Neben mehreren Bargeldabhebungen an Geldautomaten im Bonner Stadtgebiet bezahlten die Tatverdächtigen in einem Taxi sowie mehreren Geschäften und einem Schnellrestaurant mit der Karte.

Bei einigen Taten wurden die Verdächtigen videografiert. Da die weiteren Ermittlungen der Polizei bislang nicht zur Identifizierung der Männer geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität der Personen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung. Quelle: Polizei