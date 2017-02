„Schönes Wochenende!“

Veröffentlicht am 3. Februar 2017 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Wissen – Am Freitagvormittag, 03. Februar, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 46jährige Frau mit ihrem PKW die Kreisstraße 72 (Mühlenthal) zwischen Wissen und Elkhausen. Hier kam sie ausgangs einer Linkskurve infolge unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde daher eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Am PKW entstand ein Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von circa 1.000 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen unter Telefon: 02742/9350 zu melden.