Veröffentlicht am 7. Februar 2017 von wwa

HAMM – Wegen Karneval: Dienstleistungsnachmittag von Donnerstag auf Dienstag vorverlegt – Am Donnerstag, 23. Februar (Altweiber) sind die Büros im Rathaus Hamm (Sieg) ab 11:00 Uhr geschlossen. Der Dienstleistungsnachmittag wird deshalb von Donnerstag, 23. Februar, auf Dienstag, 21. Februar, vorverlegt. Die Öffnungszeiten an diesem Dienstag gestalten sich also wie folgt: 08:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr.