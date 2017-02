Veröffentlicht am 4. Februar 2017 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei im Zeitraum vom 06. bis einschließlich 10. Februar – Zu schnelles Fahren gefährdet ALLE überall! Zu schnelles Fahren ist Killer Nr.1. Montag, 06. Februar: in Bonn auf der Reuterstraße, auf der Hohestraße und auf der Graurheindorfer Straße sowie in Meckenheim auf der L 158.

Dienstag, 07. Februar: in Beuel auf der Langemarckstraße, in Bonn auf der Röckumstraße und der Graurheindorfer Straße sowie in Bad Honnef auf der Rottbitzer Straße.

Mittwoch, 08. Februar: in Meckenheim auf der L 261/Sängerhof und auf der L 158 / Kalkofenstraße, in Bornheim-Uedorf auf der L 300 und in Bad Godesberg auf der Zanderstraße.

Donnerstag, 09. Februar: in Bonn auf der Reuterstraße, in Friesdorf auf der Ürziger Straße in Königswinter auf der Nonnenberger Straße sowie in Beuel auf der Maarstraße.

Freitag, 10. Februar: in Bonn auf der Adenauerallee, in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Swisttal-Ludendorf auf der Rathausstraße und in Wachtberg-Niederbachem auf der L 123.

Darüber hinaus muss im gesamten Kreis- und Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen gerechnet werden.