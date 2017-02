Veröffentlicht am 4. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Radfahrer in der Fußgängerzone? Meinung der Bürger gefragt – Soll die Fußgängerzone in der Neuwieder City für Radfahrer geöffnet werden? Und wenn ja, nur zu bestimmten Zeiten? Das Thema wird zurzeit diskutiert, nachdem die Etscheidt-Keßler-Fraktion im Stadtrat angeregt hatte, zunächst eine Öffnung werktags zwischen 19:00 und 11:00 Uhr und sonntags ganztägig und eventuell später eine zeitlich unbegrenzte Freigabe zu testen. Aktuell ist das Radfahren in der Fußgängerzone grundsätzlich verboten.

Vor der abschließenden Entscheidung des Stadtrates, ob eine Testphase gestartet wird, möchte die Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger befragen, wie sie über eine Öffnung der Fußgängerzone für Radfahrer denken. Bürgermeister Jan Einig unterstreicht als zuständiger Dezernent die Bedeutung der Bürgerbeteiligung und wirbt fürs Mitmachen: „Dialog und frühzeitiges Einbinden der Bürger macht schon allein deshalb Sinn, weil es im Fall einer gemeinsamen Nutzung der Fußgängerzone durch Fußgänger und Radfahrer sehr stark auf die Bereitschaft zur gegenseitigen Rücksichtnahme ankommt“, betont Einig.

Ab Montag, 6. Februar, sind die Bürger daher eingeladen, online ihre Meinung zu sagen. Und zwar über die Website der Stadt Neuwied unter http://www.neuwied.de/radumfrage.html. Die Umfrage läuft bis 24. Februar. Weiter Infos zu dem Thema gibt`s in der Planungsabteilung des städtischen Bauamtes, Theo Winkelmann, 02631 802-623, TWinkelm@stadt-neuwied.de.