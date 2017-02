Elektronik-Workshop in Altenkirchen

Veröffentlicht am 6. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Elektronik-Workshop am 17. und 18. März im Kompa in Altenkirchen – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen und das Kompa (Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen) bieten für kleine Tüftler im Alter von acht bis 12 Jahren einen „Elektronik-Workshop“ an. Dieser findet am Freitag, 17. März von 15:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag, 18. März von 09:30 bis 15:30 Uhr im Kompa in der Wilhelmstraße 6 in 57610 Altenkirchen statt.

Die Teilnehmer lernen in diesem Kurs zu löten und kleine Elektronikschaltungen aufzubauen sowie mit einfachen Elektronikschaltungen, wie beispielsweise einer Alarmanlage oder einer Lichtschranke in Reißzwecktechnologie umzugehen. Nachdem die Grundlagen erlernt sind, besteht die Möglichkeit selbst kreativ zu werden und eigene Ideen mit einzubringen. Die Teilnehmergebühr beträgt 20 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen beim Jugendamt der Kreisverwaltung unter Telefon: 02681 81-2541 oder per Email unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.