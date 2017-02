Probentermine für Projektchor der Landfrauen

Veröffentlicht am 6. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Probentermine für Projektchor – Auf vielfachen Wunsch hat der Projektchor seine Arbeit wieder aufgenommen. Geprobt wird unter dem Dirigat von Günter Brandenburger an jedem 1. Montag im Monat ab 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Eichelhardt. Terminänderung! Im Februar trifft sich der Chor am Montag, 13. Februar um 19:00 Uhr. Die LandFrauen freuen sich auf viele Sänger/innen und laden ganz herzlich zum gemeinsamen Singen in fröhlicher Runde ein.