ALTENKIRCHEN – Alte Schrift neu entdeckt – Ab Beginn der Neuzeit bis zum Normalschrift-Erlass 1941 war Kurrent und die sich daraus entwickelte Sütterlinschrift die Ausgangsschrift im gesamten deutschen Sprachgebiet. Wer sich mit Ahnen- und Heimtageschichte befasst, muss diese alte Schrift lesen können. Daher bietet die Kreisvolkshochschule ab Donnerstag, 16. Februar zwei Kurse für Interessierte an, die selbstständig jede Art von Schriftverkehr vor allem aus dem 19. Jahrhundert lesen möchten.

Grundkurs „Alte Schriften – Kann das Sütterlinschrift sein? Die Oma konnte sowas noch lesen“. Beginn Donnerstag, 16. Februar, 16:00 bis 17:30 Uhr mit insgesamt sechs Terminen. Beim Stöbern in alten Akten stößt man oft auf Schriftstücke, die in einer Handschrift geschrieben sind, mit der der Betrachter ein Problem hat: er kann diese Schrift nicht lesen. Auch das Poesiealbum der Urgroßmutter hütet auf diese Weise sein Rätsel: die geheimnisvolle Sütterlinschrift. Im diesem Grundkurs beschäftigen sich die Teilnehmenden mit den gebräuchlichen Handschriften um 1900 und lernen sie zu lesen und zu schreiben. Die Kursteilnehmer können gerne die Schriftstücke, über die sie gestolpert sind, zu Übungszwecken mitbringen.

Aufbaukurs „Alte Schriften – Kann das Sütterlinschrift sein? Die Oma konnte sowas noch lesen“. Beginn Donnerstag, 16. Februar, 17:30 bis 19:00 Uhr mit insgesamt sechs Terminen. In dem Aufbaukurs soll das Lesen alter Dokumente aus der Zeit um 1900 weiter geübt und der Zugang zu diesen Handschriften weiter verbreitet werden. Oft tauchen in solchen Schriftstücken Begriffe oder Formulierungen auf, die man heute nicht mehr kennen. Auch alte Maßeinheiten wie zum Beispiel „Ruthen“ oder „Loth“ sind nicht mehr geläufig. Die alten Schriftstücke haben also neben der Schrift noch andere Geheimnisse, mit denen sich die Kursteilnehmer beschäftigen.

Beide Kurse finden unter der Leitung von Ulrich Braun statt. Die Kursgebühr beträgt jeweils 36 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.