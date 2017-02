Veröffentlicht am 5. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Spiel & Spaß im Stadtteiltreff – Nicht mehr lange und dann können sich Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in der südöstlichen Neuwieder Innenstadt auf jede Menge „Spiel & Spaß“ freuen. Der Stadtteiltreff in der Rheinstraße 14 bietet gemeinsam mit dem städtischen Kinder- und Jugendbüro jeden zweiten Montag von 16:00 bis 17:30 Uhr Unterhaltung zu einem bestimmten Thema. Los geht es am 20. Februar mit Karnevalsbasteln. Am 6. März wird gebacken, am 20. März gebastelt und am 3. April stehen Gesellschaftsspiele auf dem Programm. Nach Ostern geht es dann wieder wöchentlich weiter mit der Spielekiste in den Goethe Anlagen. Das Angebot ist jeweils kostenlos. Es wird aber um Anmeldung im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, 02631 863070 oder stadtteilbuero@neuwied.de gebeten.