Veröffentlicht am 4. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Donnerstagstreff im Stadtteilbüro wieder um 15:00 Uhr – Ab sofort öffnet der Stadtteiltreff im Rheintalweg 14 wieder jeden Donnerstag von 15:00 bis 17:00 Uhr seine Türen. Auf Wunsch der Besucher hatte es während der dunklen Monate eine Verlegung auf 14:00 Uhr gegeben.

Der Donnerstagstreff ist Teil des Projektes „Gemeinsam statt einsam“ und bietet Gelegenheit zum Klönen, Spielen und Kaffee trinken. Gerne können aber auch Handarbeiten mit- und eigene Ideen eingebracht werden. Willkommen sind alle Senioren, die gerne einen netten Nachmittag in Gesellschaft verbringen möchten. Aber auch diejenigen, die einfach Lust haben den Treff mitzugestalten.

Am 16. Februar steht der Nachmittag unter einem ganz besonderen Motto: „Damals in Neuwied“. Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen, heißt es dann. Dafür kann jeder gerne alte Filme auf DVD, Fotos oder andere Erinnerungsstücke mitbringen. „Gemeinsam statt einsam“ ist ein Kooperationsprojekt der Sozialen Stadt und dem Mehrgenerationenhaus Neuwied mit freundlicher Unterstützung der Lions-Hilfe Neuwied-Andernach.