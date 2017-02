Feuerwehrfest in Pleckhausen im Mai

Veröffentlicht am 12. Februar 2017 von wwa

PLECKHAUSEN – Feuerwehr Pleckhausen lädt zum Feuerwehrfest am Samstag, 20. und Sonntag, 21. Mai ein – Vorbereitungen laufen auf vollen Touren – In der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pleckhausen informierte Manfred Weißenfels, Vorsitzender des Festausschusses, über das alljährlich im Mai stattfindende traditionelle Feuerwehrfest. Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. In diesem Jahr steht Pleckhausen am Samstag, 20. und Sonntag, 21. Mai ganz im Zeichen des Festes der Floriansjünger. Buntes Treiben mit Musik und Tanz rund um das Dorfgemeinschafts- und dem Gerätehaus in der Eiderbachstraße stehen auf dem Programm. Los geht es diesmal mit der Wiesngaudi „Mai Wiesn“ im DGH am Samstag, 20. Mai, ab 20:00 Uhr. Die Liveband „Voyage“ wird für Hüttenspaß sorgen und natürlich gibt es Bayerisches Festbier und Bayerische Spezialitäten. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei „Schönes Leben“ und „Rudi’s Schlemmerstube“ in Horhausen.

Der Sonntag startet dann um 09:30 Uhr mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal und im Anschluss, gegen 10:00 Uhr, findet der traditionelle Gottesdienst statt. Für die musikalische Begleitung sorgt das Westerwaldorchester Oberlahr. Gleich nach dem Gottesdienst gibt das Orchester ein Frühschoppenkonzert. Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen werden ebenfalls angeboten und der Nachmittag steht auch im Zeichen der Verlosung mit schönen Preisen. Die Feuerwehr Pleckhausen hofft auf einen regen Zuspruch der Besucher aus der Region.