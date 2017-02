Veröffentlicht am 5. Februar 2017 von wwa

PLECKHAUSEN – Silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen für Gottfried Oswald (Pleckhausen) – Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pleckhausen überreichte der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld Rolf Schmidt-Markoski im Auftrag des Ministeriums des Innern und für Sport für 25 Jahre aktive pflichttreue Tätigkeit bei der Feuerwehr Pleckhausen das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen und die Urkunde an den Feuerwehr-Angehörigen Gottfried Oswald. In der Laudatio lobte Schmidt-Markoski das Engagement Oswalds, der auch Vorsitzender des Fördervereins ist und viele Jahre im Festausschuss arbeitete. „Gottfried Oswald zählt zu den tragenden Säulen der Pleckhausener Feuerwehr“, so Schmidt-Markoski. Auch Wehrleiter Rainer Schuster und Wehrführer Becker würdigten die gute Arbeit von Gottfried Oswald.

Foto: (v.l.): Wehrführer M. Becker, Gottfried Oswald, Beigeordneter Schmidt-Markoski und Wehrleiter Rainer Schuster.