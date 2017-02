Veröffentlicht am 15. Februar 2017 von wwa

NEITERSEN – Einladung zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins Kindertagesstätte Pusteblume – Am Mittwoch, 15. März findet die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Kindertagesstätte Pusteblume in der Kindertagesstätte Pusteblume in Neitersen, Schulstraße, statt. Beginn ist um 19:00 Uhr. Tagesordnungspunkte: 1. Begrüßung; 2. Eröffnung der Mitgliederversammlung; 3. Feststellung der Beschlussfähigkeit; 4. Jahresbericht; 5. Kassenbericht; 6. Bericht der Kassenprüfer; 7. Entlastung des Vorstandes; 8. Neuwahl des Vorstands und der Kassenprüfer; 9. Sonstiges und Aussprache; 10. Verabschiedung