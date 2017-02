Veröffentlicht am 4. Februar 2017 von wwa

BRUNKEN – Jahreshauptversammlung des Musikverein Brunken 1926 – Harmonie und Kontinuität beim Musikverein Brunken – Zur Jahreshauptversammlung begrüßte der Vorsitzende Patrick Bell zahlreiche Mitglieder im vereinseigenen Musikhaus. Viel Raum nahm dabei der ausführliche Rückblick auf das vergangene Jubiläumsjahr ein. Höhepunkte waren die Karnevalszüge in Weißenthurm und Wissen, die Altstädter Frühjahrswiesn, der Frühschoppen der Freiwilligen Feuerwehr Mörsbach an der Grillhütte, die Schützenfeste in Selbach und Gebhardshain sowie die Scheunenfeste in Steckenstein und Steinebach. Neben einem Vereinsausflug nach Dieblich an der Mosel wurde das Jubiläum „90 Jahre Musikverein Brunken“ mit dem großen Jubiläumskonzert in der Großsporthalle Gebhardshain sowie dem Maifest, das zu einem kleinen Musikfest aufgewertet wurde, begangen. Hier spielten neben den Brönker Dicken Backen die Altstädter Musikanten aus Hachenburg, der Musikverein Steinebach sowie die „Sonntagslaune“ der Bindweider Bergkapelle. Während des Jubiläumskonzertes wurde Patrick Bell mit der Verdienstnadel des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz e.V. ausgezeichnet. Frank Weyer ehrte die Verbandsgemeinde Wissen für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren die Ehrungen von Vanessa Schäfer, Pascal Schneider und Robert Weyer für zehn Jahre sowie von Frank Weyer und Patrick Bell für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft.

Die Vorstandswahlen ergaben nur geringfügige Änderungen: Andre Emmerich stand nicht mehr für das Amt des Kassierers zu Verfügung, dessen Arbeit übernimmt nun Marius Heer. Neuer Jugendvertreter und Leiter des Jugendorchesters ist Robert Weyer. Einstimmig wurde der geschäftsführende Vorstand wiedergewählt: Partick Bell (Vorsitzender), Marcel Schneider (2. Vorsitzender) und Marco De Nichilo (Geschäftsführer).

Blasmusikfreunde sollten sich Samstag, den 1. April vormerken: An diesem veranstaltet der Musikverein Brunken sein Frühjahrskonzert in der Sporthalle Gebharshain. Weitere Informationen und Termine im Internet unter „www.musikverein-brunken.de“.

Foto: Der 2. Vorsitzende Marcel Schneider (r.) ehrte (v.r.) Patrick Bell, Frank Weyer, Pascal Schneider, Robert Weyer und Vanessa Schäfer für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft.