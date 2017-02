Veröffentlicht am 3. Februar 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN – Workshop für Weltall-Entdecker und Raketenbauer – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet in Kooperation mit Frühes Forschen Rhein-Main, am Samstag, 1. April, in der Zeit von 10:00 bis 14:30 Uhr einen Workshop zum Thema „Raketen und Weltall“ in Gebhardshain an. Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren können rund um das Thema „Raketen und Weltall“ forschen und experimentieren. Anmeldungen beim Jugendamt der Kreisverwaltung Altenkirchen unter 0 26 81-81 25 41, Jenny Weitershagen oder anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro.