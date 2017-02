Veröffentlicht am 3. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vortrag zur Schmerztherapie – Heilpraktiker Heiko Christmann zu Gast bei der Kreisvolkshochschule – Am Donnerstag, 9. Februar, findet in der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen der Vortrag „Schmerztherapie – verschiedene Möglichkeiten, dem körperlichen Schmerz zu entkommen“ statt.

Nach Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs sind Rückenschmerzen die verbreitesten Verursacher für eine massive Einschränkung der Lebensqualität. Aber nicht nur der Rücken schmerzt, oft sind es auch andere Ursachen, die das alltägliche Leben erschweren. Der Vortrag beginnt um 19:30 Uhr. Referent Heiko Christmann, Heilpraktiker aus Hamm, beleuchtet zunächst die verschiedenen Schmerzerkrankungen und daran anschließend die umfangreichen Möglichkeiten den Sachmerzen zu begegnen.

Die Teilnehmergebühr beträgt 5 Euro. Veranstaltungsort ist die Kreisvolkshochschule im Gebäude der Kfz-Zulassungsstelle, Rathausstraße 12 in Altenkirchen. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.