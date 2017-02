Veröffentlicht am 3. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neujahrsempfang der SPD Ortsvereine Altenkirchen und Weyerbusch – Am Sonntag, 5. Februar, ab 10:00 Uhr findet in der Stadthalle in Altenkirchen der Neujahrsempfang der SPD Ortsvereine Altenkirchen und Weyerbusch statt. Zum fünfundzwanzigsten Mal laden die Sozialdemokraten in der Verbandsgemeinde Altenkirchen ein, um das neue Jahr zu begrüßen.

Nachdem in den vergangenen Jahren viele prominente Redner aus Politik und Gesellschaft, wie z.B. der ehemalige Ministerpräsident Kurt Beck oder der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes Friedhelm Beucher aufgetreten sind, sind die Genossen stolz, mit der Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in diesem Jahre wieder eine hochkarätige Referentin zu Gast zu haben.

Der diesjährige Empfang steht unter dem Thema: „Rheinland-Pfalz – sozial und sicher“. Soziales Miteinander und starkes ehrenamtliches Engagement sind Eckpfeiler einer offenen und gerechten Gesellschaft. In der Verbandsgemeinde Altenkirchen gibt es dazu viele gute Ansätze und Beispiele. Die Ortsvereine laden ein zum Austausch und zur Diskussion, wie jeder Einzelne sich sicher fühlen, Respekt und Wertschätzung genießen kann.