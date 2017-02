Veröffentlicht am 3. Februar 2017 von wwa

REGION – Jugendschutzkontrollen an Karneval – Das Jugendamt Altenkirchen, Bereich Jugendschutz, führt, in Zusammenarbeit mit der Polizei im Kreis, verstärkt Jugendschutzkontrollen an Karneval durch. Insbesondere die Umzüge in Altenkirchen, Herdorf, Malberg, Wissen und anderen Orten, sowie die anschließenden Zeltveranstaltungen stehen im Fokus der Kontrollen. Ein besonderes Augenmerk wird unter anderem auf der Abgabe von alkoholischen und branntweinhaltigen Getränken an Minderjährige liegen.