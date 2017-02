Veröffentlicht am 3. Februar 2017 von wwa

REGION – Planungen zum Raiffeisenjahr 2018 beginnen – Aufruf zum Mitwirken: regionale Ideen sammeln und bündeln – Erstes Treffen am 8. Februar, ab 18:00 Uhr in der Kreisverwaltung Altenkirchen – Im März 2018 würde der große Sozialreformer und Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen 200 Jahre alt. Er ist einer der bedeutendsten Söhne unseres Landkreises und so ist geplant, diesen Geburtstag auch im Heimatkreis von Raiffeisen würdig zu begehen.

Als Initiator möchte Josef Zolk, der jüngst mit der Ehrenmedaille in Gold des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes ausgezeichnet wurde, interessierte Personen aus dem Kreis aufrufen, sich an den Planungen zum Raiffeisenjahr 2018 zu beteiligen. Am Mittwoch, 8. Februar, um 18:00 Uhr, sind Interessierte zu einem ersten Treffen in den Dr. Wilhelm-Boden-Saal (Raum 111, 1. OG Altbau) der Kreisverwaltung Altenkirchen, Parkstraße 1, eingeladen.

Überregional sind schon einige Überlegungen angestellt und Entscheidungen für das Jubiläumsjahr getroffen worden. Darüber möchte der Initiator, auch als stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft, bei diesem Treffen informieren.

Mit den Interessenten, die am Jubiläum mitwirken möchten, werden Ideen gesammelt und bereits mögliche geplante Veranstaltungen vorgestellt. Das Treffen soll Raum schaffen, die Möglichkeiten gemeinsam zu diskutieren und neue Vorschläge einzubringen. Davon können die verschiedenen Akteure auf lokaler Ebene sicher profitieren.

Das Motto des Raiffeisenjahres 2018 lautet „Mensch Raiffeisen. Starke Idee“. Nicht zuletzt ist die Aufnahme der Genossenschaftsidee in das Immaterielle Weltkulturerbe der Menschheit durch die UNSESCO vor knapp zwei Monaten ist eine wunderbare Hinführung auf das Jubiläumsjahr 2018 und eine Wertschätzung gegenüber einem der bedeutendsten Söhne, dem großen Sozialreformer und Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen, unseres Landkreises. Eine rege Teilnahme von interessierten Personen ist für die gemeinsame Zielsetzung wichtig.