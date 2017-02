Veröffentlicht am 3. Februar 2017 von wwa

ELKENROTH/GEBHARDSHAIN – Blutspendetermine mit Typisierungsaktion in Elkenroth und Gebhardshain – Pro Jahr erkranken alleine in Deutschland circa 11.000 Menschen an Leukämie. Im Rahmen der nächsten Blutspenden am Freitag, 03. Februar im Bürgerhaus in Elkenroth von16:30 bis 20:30 Uhr, sowie am Donnerstag, 09. Februar in der Westerwaldschule in Gebhardshain von 17:00 bis 20:30 Uhr, hat man die Möglichkeit, sich als Knochenmarkspender kostenlos typisieren zu lassen. Blutspender zwischen 18 und 40 Jahren können sich im Rahmen einer Vollblutspende mit in die Knochenmarkspenderdatei eintragen lassen. Wer möchte, kann zum Lebensretter werden. Unbedingt den Personalausweis mit zur Blutspende bringen und vor dem Blutspendetermin ausreichend Flüssigkeit trinken! Weitere Informationen unter www.drk-elkenroth.de.