Jahresversammlung der Jugendfeuerwehr Pleckhausen

Veröffentlicht am 3. Februar 2017 von wwa

PLECKHAUSEN – Jugendfeuerwehr Pleckhausen blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück – Auch 2017 hat die Nachwuchswehr einiges vor – Auch die Jugendfeuerwehr Pleckhausen blickt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pleckhausen auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Jugendfeuerwehrwart und Leiter der Jugendfeuerwehr, Jens Kalscheid, stellte den Jahresbericht vor. Kalscheid: „Das vergangene Jahr war ein sehr ereignisreiches Jahr für die Jugendfeuerwehr Pleckhausen“. Im Januar des letzten Jahres haben die Jugendfeuerwehren des Landkreises Altenkirchen eine große Kleidersammelaktion für die Flüchtlinge auf dem Stegskopf durchgeführt. Auf Grund der hohen Spendenbereitschaft, auch bei unserer Jugendfeuerwehr, musste die Kleidung mit mehreren Fahrzeugen auf den Stegskopf gebracht werden. Anfang Mai fand das alljährliche Feuerwehrfest statt. Dort hat die Jugendfeuerwehr am Sonntagnachmittag wieder einiges für die Kinderbelustigung angeboten.

2016 stand das 30jährige Jubiläum im Mittelpunkt. Das große Highlight im letzten Jahr war das 30jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr Pleckhausen. Anfang Juli fand das zweitägige Jubiläumsfest statt. Begonnen haben die Feierlichkeiten samstags mit dem Besuch der Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Altenkirchen und der JF Puderbach. Auch viele Ehrengäste, mit einigen Grußworten, waren samstags zu Gast. Nach dem gemeinsamen Mittagessen fand die Dorfrally in und um Pleckhausen statt. An acht Stationen mussten verschiedene Aufgaben gelöst werden. Bereits am ersten Tag wurden unsere Erwartungen weit übertroffen, denn es kamen mehr als 250 Besucher. Nachdem abends die Deutsche Nationalmannschaft Italien im Elfmeterschießen mit 6:5 geschlagen hatte, konnte sonntags der zweite Teil des Jubiläums starten. An der Freizeithütte in Pleckhausen wurden mittags Leckeres vom Grill sowie kühle Getränke angeboten. Nachmittags gab es Kaffee und Kuchen. Des Weiteren wurde von der Jugendfeuerwehr eine Schauübung durchgeführt. Auch am zweiten Tag kamen sehr viele Gäste, sodass sogar das Essen knapp wurde. Während des Jubiläums wurden die Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit Jubiläums T Shirts überrascht. Jens Kalscheid in seinem Bericht: „Ich denke das Jubiläum war ein voller Erfolg. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die uns an den zwei Tagen unterstützt haben. Vielen Dank“.

Mitte Oktober ging es mit den anderen Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Altenkirchen in den Freizeitpark nach Efteling in Holland. Als man dort ankam hörte pünktlich der Regen auf, sodass es ein sehr schöner Ausflug wurde. Da es dort viele Attraktionen gab, war für jeden etwas dabei.

Eine Woche später fand der Berufsfeuerwehrtag statt. An diesem Tag verbrachten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr 24 Stunden im Feuerwehrhaus, eben wie bei einer richtigen Berufsfeuerwehr. Neben Übungen, Freizeit und sozialen Diensten kamen natürlich immer wieder Einsätze dazwischen. Zunächst brannte die Hütte in Pleckhausen. Aufgrund eines Verkehrsunfalls waren Betriebsstoffe ausgelaufen, die aufgenommen werden mussten. Bei einem schweren Verkehrsunfall mussten zwei verletzte Personen gerettet werden. Durch einen Sturm waren einige Bäume auf die Straße gefallen, die beseitigt werden mussten und eine eingeklemmte Person musste nach einem Arbeitsunfall befreit werden.

Im Rahmen des Berufsfeuerwehrtages fand auch die Jahresabschlussübung mit den Jugendfeuerwehren Oberlahr und Flammersfeld statt. Angenommen wurde der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Burglahr. Bei der Übung konnte man sehen wie gut die Mitglieder der drei Jugendfeuerwehren schon zusammen arbeiten.

Zu Beginn des letzten Jahres waren 22 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr Pleckhausen. Darunter auch sechs Mädels. Im Laufe des Jahres ist ein weiteres Mitglied dazugekommen. Zum Jahresende wurden sechs Mitglieder in den aktiven Dienst übergeleitet. Zum Jahresbeginn wurden zwei Jugendliche aufgenommen. Somit sind aktuell 19 Jugendliche, darunter vier Mädels in der Jugendfeuerwehr.

Auch 2017 hat die Jugendfeuerwehr auch wieder einiges vor. Es findet die Abnahme der Jugendflamme 1 (Prüfung) statt. Eventuell werden auch noch weitere Prüfungen in diesem Jahr folgen. Die Ortsgemeinde Horhausen feiert in diesem Jahr ihr 800jähriges Bestehen. Aus diesem Grund findet während der Kirmes ein Blaulichttag statt, bei dem die Jugendfeuerwehr auch dabei sein wird. Wahrscheinlich wird eine Schauübung gezeigt. In diesem Jahr wird die Jugendfeuerwehr auch wieder an einem Zeltlager in Niederfischbach teilnehmen. Da es an dem gleichen Wochenende wie die Kirmes sein wird, werden sie wahrscheinlich nur bis Samstag bleiben, um Sonntag an dem Blaulichttag der Kirmes in Horhausen teilnehmen zu können.

Jens Kalscheid: „Besonders möchten wir uns noch bei Stefan Menzenbach bedanken, der uns einige Jahre als Betreuer unterstützt hat. Leider hat er zum Ende des letzten Jahres als Betreuer in der Jugendfeuerwehr aufgehört. Zur Zeit sind nur drei Betreuer in der Jugendfeuerwehr aktiv. Dies ist auf Dauer gesehen aber zu wenig. Um die gute Ausbildung des wichtigen Nachwuchses weiterhin gewährleisten zu können ist die JFW auf der Suche nach Personen die als Betreuer bei der Jugendfeuerwehr helfen möchten. Kalscheid spricht nicht nur die jüngeren Kameraden/innen an, sondern auch diejenigen, die auf längere Dienstzeiten zurück blicken können. Die Jugendfeuerwehr ist die Wehr von morgen und bislang könne man stolz darauf sein, die Ausbildung von so vielen Jugendlichen mit einem ausreichend besetzten Team leisten zu können. Wer Interesse hat, kann sich bei der JFW melden“. Kalscheid bedankte sich persönlich noch bei dem stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart sowie bei den Betreuern, ohne die der Jugendfeuerwehrdienst nicht zu leisten wäre. Ebenfalls bei dem aktiven Löschzug, dem Förderverein sowie bei der Verwaltung. „Die Zusammenarbeit klappt immer super“, so Kalscheid. (jeka) Foto: Privat