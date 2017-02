Veröffentlicht am 11. Februar 2017 von wwa

WISSEN – RPR1 Mega Karnevalsparty in Wissen – Der RPR1 Musikclub – Die Mega Karnevalsparty steigt Samstag, am 25. Februar im kulturWERK Wissen. Beginn ist um 21:00 Uhr, Einlass ab 20:00 Uhr. Am Samstag, 25. Februar kommt RPR1 Moderator Ralf Schwoll mit dem RPR1 Musikclub in das kulturWERKwissen und unterhält die Gäste mit der besten Karnevals und Party-Musik. Durch seine langjährige Erfahrung als Moderator und DJ hat er genau das richtige Gespür um die Tanzfläche zum Beben zu bringen.

Das Partymodul Musikclub ist das Eventmodul zur beliebten Radiosendung RPR1 Musikclub Spezial mit Kultmoderator Bob Murawka die jeden Freitag von 19:00 bis 20:00 Uhr auf RPR1 zu hören ist.

Mehr Hits RPR DJ Ralf Schwoll hat die besten Karnevals- und Pop-Songs, die aktuellsten Chartbreaker, die allerfeinsten Balladen, die besten Kulthits zum Mitsingen und Schunkeln.

Mit den hochmodernen LED-DJ-Konsolen, mit kultiger Musik wird sich das kulturWERK in DEN karnevalistischen Kulttempel verwandeln. Als Stargast verpflichtete die Wissener Karnevalsgesellschaft neben dem RPR1 Moderator die Kultband vom Rhein „Die Cöllner“. Mit ihren Hits „Angelina“, „Die Nummer 1 vom Rhein“, wir stelle alles opp der Kopp und vielen weiteren Hits sind sie der Höhepunkt an diesem Abend. Der RPR1 Musikclub- Karnevals Spezial, das sind rund fünf Stunden Party nonstop. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse für 10 Euro. Da heißt es schnell in Schale werfen, Freunde einhaken und gemeinsam mit RPR1 die Nacht zum Tag machen!