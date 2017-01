Veröffentlicht am 14. Januar 2017 von wwa

KATZWINKEL – Mit Personenwagen in Schutzplanke gerutscht – Ein 25jähriger Fahrzeugführer befuhr am Freitagabend, 13. Januar, gegen 23:40 Uhr mit seinem Fahrzeug die L 279 aus Richtung Katzwinkel kommend, in Richtung Niedergüdeln. In einer Rechtskurve mit Gefälle kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke.