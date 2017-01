Veröffentlicht am 14. Januar 2017 von wwa

KIRCHEN – Mit Gegenverkehr kollidiert – 15.000 Euro Schaden – Am Freitagabend, 13. Januar, gegen 22:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße in Kirchen bei dem Sachschaden entstand. Eine 34jährige Fahrzeugführerin, die die Kirchstraße aus Richtung Lindenstraße kommend befuhr, beabsichtigte auf dem Gefällstück zu bremsen. Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn geriet das Fahrzeug der Frau ins Rutschen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 50jährigen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden der von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird.