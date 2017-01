Lastwagenauflieger rutscht gegen Personenwagen

Veröffentlicht am 14. Januar 2017 von wwa

MALBERG – Unfall auf schneeglatter Fahrbahn – Die Schneeglätte wurde auch einem Lastwagenfahrer zum Verhängnis, der am Freitagnachmittag, 13. Januar, gegen 14:20 Uhr die L 281 aus Richtung Malberg kommend, in Richtung Luckenbach befuhr. Bei Erkennen des Gegenverkehrs, beabsichtigte der Mann seinen Sattelzug anzuhalten. Bei dem Bremsmanöver brach jedoch der Sattelauflieger auf dem glatten Untergrund aus und kollidierte mit dem entgegenkommenden Personenwagen einer Frau, an dem erheblicher Sachschaden entstand.