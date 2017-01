Veröffentlicht am 14. Januar 2017 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Mit Auto in Schutzplanke gerutscht – Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden wurde die Polizei Betzdorf am Freitagmorgen, 13. Januar, gegen 07:00 Uhr gerufen. Ein 50jähriger Autofahrer war auf der L 280 in einer Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten und mit der Schutzplanke kollidiert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.