Hydraulikheber vom Typ Büffel B10 entwendet

Veröffentlicht am 15. Januar 2017 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Diebstahl am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr – Am Mittwoch, 11. Januar, fand am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hönningen in der Sprudelstraße 2a eine umfangreiche Feuerwehrübung statt. Hierzu wurden im Umfeld des Gerätehauses diverse Einsatzmittel aufgebaut. Im Zeitraum von 18:30 bis 18:40 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein abgestellter Hydraulikheber der Firma Weber vom Typ Büffel B10 entwendet. Der Heber ist blau, 100cm lang, hat einen Durchmesser von ca.15cm und ein Gesamtgewicht von ca.40kg. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen möglichen Täter. Auch ist unklar ob zum Abtransport des Hebers ein Fahrzeug genutzt wurde. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.