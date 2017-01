Veröffentlicht am 13. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrslage im Bereich der Polizeiinspektion Altenkirchen – In der Nacht von Freitag, 13. Januar, setzte ab 02:00 Uhr starker Schneefall ein. Die Straßenmeisterei Altenkirchen war mit allen Fahrzeugen im Einsatz und vermied so ein größeres Chaos. Gesperrt ist zurzeit in die B 8 zwischen Vierwinden und Industriepark Nord. Hier steht ein LKW quer und teils im Graben. Es bestehen mehrere Kilometer Rückstau. Für die Bergung ist ein Autokran angefordert.

Umgestürzte Bäume waren auf der L 265 vor Steimel, K 37 zwischen Bachenberg und Hilgenroth und auf der B 414 zwischen Sörth und Altenkirchen zu verzeichnen. Die Straßenmeistereien entfernten die Hindernisse von der Fahrbahn.

Bei einem Verkehrsunfall gegen 05:40 Uhr auf der K 27 zwischen Rettersen und Fiersbach wurde der 30jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit war er in einer Linkskurve geradeaus und anschließend eine Böschung hinabgefahren.