Veröffentlicht am 15. Januar 2017 von wwa

NEUWIED – Auch in Zukunft hochwertiges Theater in Neuwied – Ein ausgesprochenes positives Signal konnte der Theaterrat der Landesbühne in Neuwied am Ende seiner heutigen Sitzung aussenden: Die Finanzierung der Spielpläne 2017 und 2018 ist gesichert, stellte das Gremium fest. Das zur Verfügung stehende Gesamtbudget erfahre nach Auskunft des Landes keine Kürzung, wurde betont.

Hintergrund war die aktuelle Diskussion über die Zukunft der Bühne im Schlosstheater und die künftige finanzielle Unterstützung durch das Land. Der Vorsitzende des Theaterrats, Neuwieds Oberbürgermeister Nikolaus Roth, fügte hinzu, dass zudem von Seiten des Landes garantiert wurde, dass es auch in Zukunft attraktives und qualitativ hochwertiges Theater in Neuwied geben werde.

Darüber hinaus wird bis Ende nächster Woche, darauf verständigte man sich ebenfalls, die Entscheidung über die Ausschreibung der Intendanten-Stelle getroffen. Der jetzige Intendant, Walter Ulrich, geht Mitte 2019 in den Ruhestand.

Ergänzend gab Geschäftsführer Dr. Christoph Beck in der Sitzung einen kurzen Überblick über ein für das Theater erfolgreiches Jahr 2016 und zeigte somit ausgezeichnete Perspektiven für das neue Jahr auf, in dem das Theater sein 40-jähriges Bestehen feiern kann.