Veröffentlicht am 14. Januar 2017 von wwa

NEUWIED – Bürger informierten sich beim Integrationsbeirat – Die Mitglieder des Beirats für Migration und Integration der Stadt Neuwied nutzten den Knuspermarkt, um sich, ihre Arbeit und den neu entworfenen Flyer der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dabei stand aber nicht nur die Beiratsarbeit im Vordergrund. Gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten der Stadt verteilten die Mitglieder Broschüren und Flyer zur Einbürgerung und zu verschiedenen Angeboten der Integration wie Bildung, Sport oder Treffpunkte.

Neben zahlreichen ehrenamtlich und hauptamtlich Aktiven in der Integrationsarbeit besuchten Flüchtlinge sowie Bürger den Stand. Auch der Sozialdezernent der Stadt Neuwied, Michael Mang, informierte sich aus erster Hand über das Angebot und die Resonanz am Stand. Er lobte ausdrücklich die gute Organisation und kooperative Zusammenarbeit. Dem schloss sich die Integrationsbeauftragte Dilorom Jacka an: „Die Beiratsmitglieder haben diese Aktion selbst initiiert und geplant.“ Anerkennend hob sie das beherzte Engagement der berufenen Mitglieder, die den Gewählten mit Rat und Tat zur Seite stehen, hervor.

Wer mehr über den städtischen Integrationsbeirat und die Schwerpunkte seiner Arbeit erfahren möchte, hat dazu bei der Sprechstunde jeden ersten Dienstag im Monat von 16:30 bis 18:00 Uhr im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Gelegenheit.

Foto: Die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Angelika Henn und Deborah Becker informierten sich bei der Integrationsbeauftragten Dilorom Jacka, Flüchtlingsnetzwerkerin der HWK Koblenz Nikolinka Georgieva, den Beiratsmitgliedern Inge Rockenfeller, Christl-Marie Zanotti und der Vorsitzenden Ilhan Sandayuk