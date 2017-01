Veröffentlicht am 14. Januar 2017 von wwa

BETZDORF/KIRCHEN – Eltern-Kind Kurs der Kreismusikschule für Kinder ab 1,5 Jahren hat ab Februar in Betzdorf-Kirchen noch Plätze frei – Es herrscht emsiges Treiben im Musikraum der Kreismusikschule wenn die Allerjüngsten anrücken und mit ihrer Mama, Papa oder Oma fröhlich auf das Begrüßungslied für den weiß-schwarz gefleckten Stoffhasen Muki warten.

Muki ist immer dabei und bringt in jeder Stunde Spannendes für die Kinder mit: ein Schneemannkostüm für das Mitmachlied, Instrumente für eine Klanggeschichte oder ein neues Fingerspiel. Die Stundeninhalte sind ganz auf die Erlebniswelt der Kinder abgestimmt und sprechen sie mit allen Sinnen an.

Die Kurse der Musikschule freuen sich ständiger, großer Beliebtheit und sprechen Kinder je nach Altersgruppe entsprechend an. Nach Muki für Kinder ab 1,5 Jahren geht es in der Mi-Ma-Musi-Kiste (3-4 Jahre) weiter, bevor ab 4 Jahren die Musikalische Früherziehung den Kindern Grundkenntnisse wie Noten-, Instrumente und Rhythmus vermittelt.

Ein großer Fundus an Materialien und kindgerechten Instrumenten für die kleinsten Musikschüler steht zur Verfügung und kann auf experimentelle Weise eingesetzt werden.

Im Februar starten die Muki-Kurse in ein neues Halbjahr und neugierige kleine Musikerinnen und Musiker können sich jetzt informieren, an einer Probestunde teilnehmen und anmelden. Der Kurs in Betzdorf-Kirchen für Kinder ab 1,5 bis 3 Jahren dienstags um 9.30 Uhr unter Leitung von Christina Haubrich hat noch freie Plätze.

Informationen gibt das Büro der Musikschule gerne unter Telefon 02681-812283 oder musikschule@kreis-ak.de.