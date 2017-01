Veröffentlicht am 14. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Felsenkeller Kultur – ein Musical Jahr – Von Frankie Boy – das Dean Martin & Frank Sinatra Musical, über Tina Turner Show und Saturday Night Fever, bis hin zu Jochen Malmsheimer. Traditionell beginnt die Felsenkeller Kultur normalerweise mit einem Dia Abend und dem Weltenbummler Andreas Wever aus Betzdorf. Doch diesmal wird ihn Rudi Kleinhenz aus Bad Kissingen vertreten, der sechs Jahre lang alle Länder Afrikas bereiste und am Freitag, 17. März um 20:00 Uhr in der Stadthalle Altenkirchen die ehemalige deutsche Kolonie NAMIBIA vorstellen wird.

Thomas Rühmann, Schauspieler und Sänger, wird am Samstag, 18. März um 20:00 Uhr in der Stadthalle, mit seinem Trio, die unglaubliche, aber wahre Geschichte des amerikanischen Sängers „Rodriguez“ erzählen und singen. In Amerika arbeitete er auf dem Bau und niemand kannte ihn und seine Lieder. In Südafrika war er in Zeiten des Apartheit Regimes ein Star. Frei nach dem Film „Sugar Man“ erhalten die Songs deutsche Texte aus den Federn von Biermann, Wenzel, Hein, Djiuk, Hacks und Pannach. Ein herausragender Abend mit Thomas Rühmann, Monika Herold und Rainer Rohloff.

Es ist dem Kulturbüro Team tatsächlich gelungen, einen der ganz großen Kabarettisten nach Altenkirchen zu holen. Jochen Malmsheimer stellt am Sonntag, 19. März um 20:00 Uhr sein neues Programm „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ in der Stadthalle vor.

Der Mittwoch, 5. April ist der Auftakt zu einigen Musicals im Spieljahr 2017. Mit Frankie Boy kommt ein Musical nach Altenkirchen, welches eine Hommage an das legendäre Gipfeltreffen von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davies jr. im Sands Hotel Las Vegas mit der Rat Pack-Show, ist. Großartige Live Band, 14 Tänzer, Sänger und Schauspieler bringen eine großartige Show und bestes Gesellschaftstheater nach Altenkirchen. Beginn ist um 20:00 Uhr.

Die Zöllner mit dem Lead-Sänger Dirk Zöllner sind seit Mitte der 80er Jahre fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Mit Zöllner Five bringen sie eine Mischung aus Funk & Soul amerikanischer Herkunft und der Schwermut osteuropäischer Balladen mit deutschen Texten auf die Bühne. Am Mittwoch, 26. April (ursprünglich war der 22. April vorgesehen) kann diese Band, die 1988 als Vorband von James Brown spielte, mit ihrer ganz eigenen Musik, Liedern aus dem Leben und aus dem Herzen, um 20:00 Uhr in der Stadthalle erlebt werden.

Es gibt nur einen Musiker, der Jimi Hendrix spielen kann, eigentlich ist er Jimmy Hendrik, der Afroamerikaner Randy Hansen. So wird er auch in allen Musikmagazinen weltweit als die Reinkarnation von Hendrix beschreiben. Mit dem ehemaligen Birth Control Drummer Manni von Bohr und dem Ex-Bassisten von Marla Glen UFO, gibt das Trio am Donnerstag, 27. April um 20:00 Uhr ein Konzert der Extraklasse, ebenfalls in der Stadthalle Altenkirchen.

Hella von Sinnen liest am Freitag, 28. April gemeinsam mit Cornelia Scheel, aus dem Buch „Mildred Scheel – Erinnerungen an meine Mutter“. Cornelia Scheel und Hella von Sinnen präsentieren beide auf ganz eigene Art und Weise Szenen aus dem Leben der ehemaligen Bundespräsidentengattin Mildred Scheel, Krebshilfe Begründerin, Ärztin und beeindruckende Persönlichkeit.

Am Donnerstag, 4. Mai heißt es dann wieder das Akkordeon völlig neu zu erleben, wenn der Holländer Servais Haanen sein Internationales Akkordeon Festival nun schon zum sechsten Mal in Altenkirchen vorstellt. Mit Musikern aus Russland, Deutschland, Frankreich, Madagaskar und Schottland, wird es um 20:00 Uhr wieder einen erstklassigen Konzertabend in der Stadthalle geben.

Der Freitag, 8. September um 20:00 Uhr, ist der Tag, an dem die Altenkirchener Stadthalle ein musikalisches Beben erleben wird. The Soul of Tina ist die musikalische Verbeugung vor einer der größten Künstlerinnen Weltweit – Tina Turner. Tess D. Smith ist Vollblutsängerin und stand bereits mit Xavier Naidoo und Janet Jackson auf der Bühne. Dem Altenkirchener Publikum ist sie aus dem Spiegelzelt 2016 mit den „Queens of Soul“ bekannt, wo sie einen Vorgeschmack für diesen Abend gab und völlig begeisterte. Zusammen mit sechs hochkarätigen Musikern, zwei Backing Vocals und vier Tänzerinnen, nimmt sie das Publikum mit auf eine Reise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte der Tina Turner.

Am Samstag, 4. November, ab 20:00 Uhr heißt es dann nach langer Pause wieder einmal im Foyer der Sparkasse Westerwald-Sieg in Altenkirchen, handgemachte original Musiker aus Great Britain zu begrüßen. The Tremeloes und Vanity Fare, zwei große Bands der 60er Jahre stehen gemeinsam auf einer Bühne.

Der 1. Altenkirchener OST -GIPFEL ist am Donnerstag, 23. November der Auftakt zu einer Reihe von besonderen Kabarett Erlebnissen. Mit der Leipziger Pfeffermühle und der Magdeburger Zwickmühle sind gleich zwei der großen „Ostkabaretts“ in der Stadthalle und versprechen einen unterhaltsamen Abend mit politischem Kabarett. Beginn ist um 20:00 Uhr.

Ein weiteres High Light geht am Samstag, 25. November, ab 20:00 Uhr über die Stadthallen-Bühne. Saturday Night Fever – das Musical von Robert Stigwood & Bill Oakes kommt in einer neuen Version von Ryan Mc Bryde nach Altenkirchen. Große Live Band mit der Musik der Bee Gees, 14 köpfiges Tanzensemble und Schauspieler, deutschsprachige Texte und original Musik, ein Musical Spektakel der besonderen Art. Auch hierfür läuft bereits der Vorverkauf.

Auch für die Kleinen gibt es wieder Kindertheaterstücke im Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum, Weyerbusch. Los geht es am Sonntag, 12. Februar um 15:00 Uhr mit dem Hohenloher Figurentheater und dem Stück: „König Sofus und das Wunderhuhn“, ab fünf Jahren. Am Sonntag, 22. Oktober um 15:00 Uhr zeigt das Guck Mal Figurentheater: „Der kleine Georg, das Echo und der Drache“, für Kinder ab vier Jahren. Anmeldungen für die Kindertheaterstücke unter Telefon: 02681 7118 empfohlen.