Veröffentlicht am 14. Januar 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Ein Leben ohne Plastik – Geht das? – Filmvorführung von „Life in Plastic“ in der Stadthalle Bad Marienberg – Eintritt frei! – Die Greenpeace Gruppe Westerwald lädt zur Vorführung des Films „Life in Plastic“ am Donnerstag, 26. Januar, in die Stadthalle Bad Marienberg ein.

Die Faszination und Begeisterung für Plastik ist genauso groß wie die Liste der Probleme, Risiken und Studien lang ist. Die meisten Kunststoffe unseres täglichen Bedarfs sind nahezu unvergänglich und geben über die Zeit viele ihrer oft hormonell wirksamen Zusatzstoffe an die Umwelt ab. Verteilt durch Wind, Wasser oder illegale Müllentsorgung im Meer finden sie sich heute auf unserem ganzen Planeten, selbst in zivilisationsfernen Meeresregionen. Eisbären und Beluga Wale sind heute mit Weichmachern aus den 60er und 70er Jahren belastet. Die einzige Lösung liegt derzeit im Recycling und genau dieses will Professor Dr. Michael Braungart durch sein Konzept „Cradle to Cradle“ (von der „Wiege zur Wiege“) revolutionieren, welches im Film vorgestellt wird.

Im Anschluss an den Film wird Greenpeace Aktivistin Jessica Weller von ihrem Einsatz gegen Plastikmüll im Meer auf dem Greenpeace-Schiff Beluga II berichten und Möglichkeiten für einen plastikreduzierten Alltag aufzeigen. Filmbeginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei! Herzliche Einladung!