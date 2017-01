Polizei verhaftet mutmaßlichen Bankräuber

Veröffentlicht am 12. Januar 2017 von wwa

GRAFSCHAFT – Raubüberfall in Grafschaft-Ringen – Tatverdächtiger gefasst – Am vergangenen Freitag, 6. Januar, kam es zu einem Raubüberfall auf die Raiffeisenbank in Grafschaft-Ringen. Dank einer groß angelegten Fahndung und umfangreichen, teilweise verdeckten Ermittlungsmaßnahmen der Polizei, wurde nur fünf Tage nach dem Überfall ein 60 Jahre alter Mann in Rheinböllen (Hunsrück) festgenommen, der in Verdacht steht, den Banküberfall begangen zu haben. Der 60 Jährige wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt und ging in Haft.