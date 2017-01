25jähriges Dienstjubiläum für Jana Wagner

Veröffentlicht am 12. Januar 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Jana Wagner aus Willroth feierte am 01. Januar ihr 25jähriges Dienstjubiläum bei der Verbandsgemeinde Flammersfeld. Nach abgeschlossener Ausbildung zur „staatlich anerkannten Erzieherin“ arbeitete Frau Wagner zunächst als Erzieherin in einer Kindertagesstätte in Frauenwald in Thüringen. Im August 2001 übernahm sie, zunächst als Schwangerschaftsvertretung, die Gruppenleiterstelle in der Sonnengruppe der Kita Kunterbunt in Flammersfeld.

Im Juli 2007 erhielt sie die Festanstellung bei der Verbandsgemeinde Flammersfeld. Frau Wagner qualifizierte sich in dieser Zeit zur Praxisanleiterin. Mit der Aufnahme von Kindern unter drei Jahren in ihrer Gruppe im Jahr 2007 absolvierte sie den Qualifizierungskurs zur „Fachkraft für Frühpädagogik“. Seitdem leitet sie in ihrer „Sonnengruppe“ eine Gruppe von Kindern im Alter von elf Monaten bis drei Jahren.

Aufgrund ihrer engagierten, hilfsbereiten und immer zuverlässigen Arbeit ist sie sowohl im Team wie auch bei den Eltern eine beliebte und geschätzte Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Kunterbunt. Zu diesem ganz besonderen Dienstjubiläum, gratulieren Beigeordneter Manfred Maurer, Diethelm Stein vom Personalrat, sowie die Leiterin der Kindertagesstätte Kunterbunt in Flammersfeld, Margit Bitzer. Als Anerkennung überreichte der Beigeordnete Maurer Frau Wagner eine Urkunde, sowie ein kleines Geschenk. Vom Team der Kita überreichte Frau Bitzer einen Blumenstrauß.